Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

"Світ має бути готовий": У ВООЗ закликали всі країни готуватися до нової пандемії

Тедрос Адханом Гебреєсус наголосив, що нинішня пандемія зовсім не остання
Всесвітня організація охорони здоров’я закликає усі країни світу готуватися до нових пандемій та інвестувати в систему охорони здоров’я.
"Світ має бути готовий": У ВООЗ закликали всі країни готуватися до нової пандемії Фото: Espresso TV

Про це під час брифінгу щодо COVID-19 сказав глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, зазначає "Громадське".

Він наголосив, що нинішня пандемія зовсім не остання.

"Історія вчить нас, що спалахи і пандемії - це факт життя. Але коли настане наступна пандемія, світ має бути готовим - більш готовим, ніж був цього разу", - наголошують у ВООЗ.

Гебрейєсус також зазначив, що останніми роками багато країн нехтували сферою суспільної охорони здоров'я, яка є основою у боротьбі з пандеміями. Він закликав кожну країну інвестувати у систему охорони здоров'я, а саме у запобігання, виявлення та реагування на хвороби. Це допоможе забезпечити "більш здорове і безпечне майбутнє", кажуть у ВООЗ.

Пандемія коронавірусу почалася у грудні 2019 року в Китаї. З того часу у світі було зафіксовано понад 27 мільйонів випадків COVID-19, з них понад 890 тисяч людей померли.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 2 411 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 09 2020 09:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.