"Світ має бути готовий": У ВООЗ закликали всі країни готуватися до нової пандемії

Всесвітня організація охорони здоров’я закликає усі країни світу готуватися до нових пандемій та інвестувати в систему охорони здоров’я.

Про це під час брифінгу щодо COVID-19 сказав глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, зазначає "Громадське".

Він наголосив, що нинішня пандемія зовсім не остання.

"Історія вчить нас, що спалахи і пандемії - це факт життя. Але коли настане наступна пандемія, світ має бути готовим - більш готовим, ніж був цього разу", - наголошують у ВООЗ.

Гебрейєсус також зазначив, що останніми роками багато країн нехтували сферою суспільної охорони здоров'я, яка є основою у боротьбі з пандеміями. Він закликав кожну країну інвестувати у систему охорони здоров'я, а саме у запобігання, виявлення та реагування на хвороби. Це допоможе забезпечити "більш здорове і безпечне майбутнє", кажуть у ВООЗ.

Пандемія коронавірусу почалася у грудні 2019 року в Китаї. З того часу у світі було зафіксовано понад 27 мільйонів випадків COVID-19, з них понад 890 тисяч людей померли.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 2 411 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19