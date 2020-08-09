"Світ має бути готовий": У ВООЗ закликали всі країни готуватися до нової пандемії
Про це під час брифінгу щодо COVID-19 сказав глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, зазначає "Громадське".
Він наголосив, що нинішня пандемія зовсім не остання.
"Історія вчить нас, що спалахи і пандемії - це факт життя. Але коли настане наступна пандемія, світ має бути готовим - більш готовим, ніж був цього разу", - наголошують у ВООЗ.
Гебрейєсус також зазначив, що останніми роками багато країн нехтували сферою суспільної охорони здоров'я, яка є основою у боротьбі з пандеміями. Він закликав кожну країну інвестувати у систему охорони здоров'я, а саме у запобігання, виявлення та реагування на хвороби. Це допоможе забезпечити "більш здорове і безпечне майбутнє", кажуть у ВООЗ.
Пандемія коронавірусу почалася у грудні 2019 року в Китаї. З того часу у світі було зафіксовано понад 27 мільйонів випадків COVID-19, з них понад 890 тисяч людей померли.
Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 2 411 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
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