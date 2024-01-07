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CУСПІЛЬСТВО

Світ реагує на інцидент з дверима: Припинення польотів Boeing 737 MAX 9 у всьому світі

07 січня 2024, 17:09
Світ реагує на інцидент з дверима: Припинення польотів Boeing 737 MAX 9 у всьому світі
Джерело: reuters
Більшу частину Boeing 737 MAX 9 експлуатують американські United Airlines (79 літаків) та Alaska Airlines (65 літаків).

У США, Європі та Туреччині призупинили експлуатацію авіалайнерів Boeing 737 MAX 9 після того, як у літака цієї моделі в небі відірвалася частина обшивки фюзеляжу разом із дверима аварійного виходу.

Федеральне управління цивільної авіації США розпорядилося призупинити експлуатацію Boeing 737 MAX 9 американськими авіакомпаніями і випустило директиву, за якою деякі літаки цієї моделі можуть бути допущені до польотів тільки після технічної перевірки. Вимога торкнеться 171 літака у всьому світі. На перевірку кожного піде від 4 до 8 годин.

За даними Bloomberg, більшу частину Boeing 737 MAX 9 експлуатують американські United Airlines (79 літаків) та Alaska Airlines (65 літаків).

Турецький перевізник Turkish Airlines призупинив експлуатацію пʼяти свої літаків Boeing 737 MAX 9 для перевірки. Від експлуатації літаків також тимчасово відмовилися Aeromexico та панамська авіакомпанія Copa Airlines.

У Європейському агентстві безпеки польотів, пише Reuters, підтримали директиву американського регулятора й ухвалили відповідну, хоча жодна з європейських авіакомпаній не використовує MAX 9.

Управління цивільної авіації Великої Британії, передає ВВС, вимагатиме від усіх авіакомпаній, що експлуатують MAX 9, виконувати вимоги американського регулятора для заходу в повітряний простір країни.

5 січня 2024 року в аеропорту міста Портленд (штат Вашингтон) через 35 хвилин після вильоту приземлився Boeing 737 MAX 9 (рейс 1282) авіакомпанії Alaska Airlines, у якого під час польоту зірвало двері аварійного виходу. У літаку в цей момент був 171 пасажир. Після цього Alaska Airlines вивела на перевірку всі свої 65 MAX 9.

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