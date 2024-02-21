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ПОЛІТИКА

Сили оборони спростували інформацію NYT про полонених українців під час виходу з Авдіївки

21 лютого 2024, 20:46
Сили оборони спростували інформацію NYT про полонених українців під час виходу з Авдіївки
Фото:pravda.com.ua
росіяни не змогли замкнути кільце, хоча й оточили деякі з українських підрозділів.

Керівник відділу звʼязків із громадськістю угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону спростував інформацію видання New York Times про те, що під час відступу українських військ із Авдіївки в полон до росіян потрапили майже тисяча українських військових.

Він стверджує, що ця інформація не відповідає дійсності, а журналісти іноземного видання розповсюдили російський наратив.

"Ті джерела, на які вони посилаються, абсолютно неспроможні, тому що немає таких людей, і це не фактаж", — каже він.

За його словами, на останньому етапі Авдіївської операції під тиском значно більших сил противника військові справді потрапили в полон, але не йдеться про сотні бійців.

"Наразі ми оперуємо поняттям «деяка кількість не вийшла на звʼязок». Адже з часом окремі військовослужбовці, які спершу вважалися зниклими, виходять на звʼязок на нашій стороні; вони у шпиталях або приєднуються до своїх підрозділів", — пояснив він.

Він додав, що в полон до українських військ потрапили росіяни.

В інтервʼю BBC Україна заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов назвав вихід з оперативного оточення «одним із найкращих маневрів у військовому мистецтві».

За його словами, співвідношення сил з противником було один до 11, боєприпасів бракувало, росіяни скидали керовані авіабомби, які спалювали все навколо.

"У деяких випадках бійці 3 бригади вели бої на 360 градусів", — розповів військовий.

Проте, за його словами, росіяни не змогли замкнути кільце, хоча й оточили деякі з українських підрозділів.

Про рішення вивести Сили оборони України з Авдіївки заявив 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він пояснив, що керувався необхідністю зберегти життя українських воїнів. Авдіївку російські війська намагалися захопити з 2014 року, коли росія, розвʼязавши війну проти України, окупувала Крим і частини Донецької та Луганської областей.

Авдіївкаполонені

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