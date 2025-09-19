​Сили спецоперацій повідомили про ураження логістичного хабу армії рф на Курщині

Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених

У ніч на 18 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти рф, розташованому в Курській області.

Про це у Telegram розповіли ССО.