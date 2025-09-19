Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
​Сили спецоперацій повідомили про ураження логістичного хабу армії рф на Курщині

19 вересня 2025, 09:53
​Сили спецоперацій повідомили про ураження логістичного хабу армії рф на Курщині
Скриншот з відео
Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених
У ніч на 18 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти рф, розташованому в Курській області.
 
Про це у Telegram розповіли ССО. 
 
Внаслідок удару уражено:
 
  • базу зберігання матеріальних засобів;
  • склади з боєприпасами;
  • місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади.
 
У Силах спецоперацій наголосили, що 810-та бригада морської піхоти, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку. 
 
Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених.

 

