Сирський каже, що його війська, які зараз перебувають в "активній обороні", все ще можуть здивувати
росія має надію відвоювати втрачені позиції на півдні Херсонської та Запорізької областей. ЗСУ там проводять контратаки.
Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в коментарі Reuters.
"росія сподівається відвоювати втрачені позиції на півдні Херсонської та Запорізької областей, а українські війська проводять невеликі контратаки в рамках так званої "активної оборони", - сказав Сирський.
За його словами, рф намагається перехопити ініціативу напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема - основною метою є встановлення повного контролю над промисловим регіоном Донбасу. Там командування рф не зважає на значні втрати в живій силі та матеріально-технічних засобах.
Водночас він заявив, що українські солдати застосовують тактику "активної оборони": не дають противнику спокою, шукаючи можливості завдати удару і самі намагаються перехопити ініціативу.
Сирський розповів, що наразі бої з обох сторін ведуться в менших масштабах. Це необхідно для того, щоб зберегти боєприпаси і людей. Ймовірно, росія також навчилася реагувати і запобігати втратам.
"Наступальні дії на рівні батальйону - велика рідкість", - сказав Сирський.
Американський генерал і колишній головком НАТО в Європі Філіп Брідлав вважає, що те, що назвали українським контрнаступом, завершилося. Водночас, на його думку, результат не можна охарактеризувати як "провал".