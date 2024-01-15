Сирський каже, що його війська, які зараз перебувають в "активній обороні", все ще можуть здивувати

Українські солдати застосовують тактику "активної оборони": не дають противнику спокою, шукаючи можливості завдати удару і самі намагаються перехопити ініціативу.

росія має надію відвоювати втрачені позиції на півдні Херсонської та Запорізької областей. ЗСУ там проводять контратаки.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в коментарі Reuters.

"росія сподівається відвоювати втрачені позиції на півдні Херсонської та Запорізької областей, а українські війська проводять невеликі контратаки в рамках так званої "активної оборони", - сказав Сирський.

За його словами, рф намагається перехопити ініціативу напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема - основною метою є встановлення повного контролю над промисловим регіоном Донбасу. Там командування рф не зважає на значні втрати в живій силі та матеріально-технічних засобах.

Водночас він заявив, що українські солдати застосовують тактику "активної оборони": не дають противнику спокою, шукаючи можливості завдати удару і самі намагаються перехопити ініціативу.

Сирський розповів, що наразі бої з обох сторін ведуться в менших масштабах. Це необхідно для того, щоб зберегти боєприпаси і людей. Ймовірно, росія також навчилася реагувати і запобігати втратам.

"Наступальні дії на рівні батальйону - велика рідкість", - сказав Сирський.

Американський генерал і колишній головком НАТО в Європі Філіп Брідлав вважає, що те, що назвали українським контрнаступом, завершилося. Водночас, на його думку, результат не можна охарактеризувати як "провал".