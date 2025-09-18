Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так – Трамп

Трамп вкотре заявив, що він закінчив сім воєн і російсько-українська має стати восьмою.

Російський диктатор путін підвів президента США Дональда Трампа у питанні врегулювання війни рф проти України.

Про це глава Білого дому заявив під час пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Трамп вкотре заявив, що він закінчив сім воєн і російсько-українська має стати восьмою.

Однак він зазначив, що та війна, яку він вважав найлегшою для завершення завдяки своїм стосункам з Путіним, виявилася найскладнішою.

"Я думав, що найпростіше буде провести операцію завдяки моїм стосункам із президентом путіним, але він підвів мене. Він дійсно підвів мене. Це мали бути росія і Україна. Побачимо, чим це закінчиться", - наголосив президент США.