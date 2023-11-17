Ситуація з угорською мовою на Закарпатті була кращою за СРСР, ніж сьогодні – Орбан

За його словами, нібито Київ йде шлях, який Будапешт не може підтримати.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ситуація з угорською мовою та освітою на Закарпатті за СРСР була кращою, ніж сьогодні за незалежної України.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого цитує RTL.hu.

Під час Постійної конференції Угорщини Орбан, говорячи про становище угорців за кордоном, заявив, що в найгіршій ситуації нині перебувають саме закарпатські угорці в Україні. За його словами, нібито Київ йде шлях, який Будапешт не може підтримати.

"Я не перебільшую, коли скажу, що з угорською мовою та освітою ситуація за часів Радянського Союзу була кращою, ніж зараз за Української держави", - заявив прем'єр-міністр Угорщини.

Він заявив, що Будапешт надасть усю допомогу закарпатським угорцям, оскільки Україна "продовжує карати закарпатців".

Зокрема проросійський прем'єр розкритикував Україну нібито через те, що вона чітко "не визначила своєї військової мети". За його словами, це є причиною через яку важко допомагати Києву.

"Угорський прем'єр заявив, що на останньому засіданні Євросоюзу він запропонував розробити "план Б" для України, який був би кращим, ніж продовжувати "теперішню безнадійну ситуацію", в якій тисячі гинуть у "християнсько-громадянській війні", - пише видання.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не підтримає євроінтеграцію України, доки Київ не вирішить "проблему з правами нацменшин на Закарпатті".