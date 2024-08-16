Тактика росії щодо втручання в американські вибори за допомогою ШІ поки провалюється

Компанія Meta оприлюднила звіт щодо протидії онлайн-впливу на політичні питання.

росія проводить брехливі онлайн-кампанії у соціальних мережах з використанням штучного інтелекту, проте вони не мають успіху. Такого висновку дійшла компанія Meta у оприлюдненому безпековому звіті.

Про це пише The Guardian.

Власники Facebook та Instagram переконують, що здатні запобігати діям, спрямованим на введення аудиторії в оману щодо суспільних та політичних питань.

росія наразі залишається основним джерелом "координованої недостовірної поведінки", як називають у Meta поширення фейків та активність ботів. З 2022 року ця діяльність здебільшого спрямована на дискредитацію України та її союзників. З наближенням виборів у США приціл зміщується на політиків, які закликають до більшої підтримки нашої держави.

Meta запевняє, що має алгоритм, здатний протидіяти таким кампаніям. Він зосереджений не на тому, який контент користувач оприлюднює на своїх сторінках, а як він загалом поводиться на платформі.

Попри запевнення у ефективності системи безпеки, Facebook роками звинувачують у тому, що це основна платформа поширення дезінформації щодо виборів.