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Танкер, пов'язаний з російським СПГ 2, помітили під час перевантаження з судна на судно – Reuters

26 серпня 2024, 20:33
Танкер, пов'язаний з російським СПГ 2, помітили під час перевантаження з судна на судно – Reuters
Фото: reuters
Танкери почали використовувати низку "обманних методів судноплавства".

Судно, пов'язане і санкційним російським "Арктик СПГ 2", було помічене під час перевантаження свого вантажу на інший танкер. 

Це свідчить про те, що москві вдається продовжувати експорт всупереч санкціям.

Про це пише агенція Reuters. 

Судно Pioneer здійснило перевантаження на танкер New Energy під прапором Палау, який належить ОАЕ і керований Індією, на північ від Суецького каналу.

Перевантаження з судна на судно зазвичай дає змогу перевантажувати СПГ з дорогих танкерів льодового класу на дешевші газовози, проте може і використовуватися для ускладнення відстеження вантажів. Хоча деякі країни, зокрема Індія, продовжують купувати російські енергоносії, незважаючи на західні санкції, вони остерігаються афішувати цей факт, щоб уникнути дипломатичної напруженості.

Pioneer і Asya Energy увійшли в російські води наприкінці липня і застосували низку "обманних методів судноплавства", таких як відключення автоматичної ідентифікаційної системи. У повідомленні йдеться, що Pioneer завантажувала ЗПГ із заводу "Арктик ЗПГ 2" з 1 по 3 серпня.

За даними Держдепартаменту США, судно Asya Energy також було зафіксоване на комерційних супутникових знімках під час завантаження СПГ із терміналу "Ранкове" на заводі "Арктик СПГ 2" у період із 9 до 11 серпня.

На початку літа ми писали, що російське судно здійснило таємне перевантаження нафти біля Сінгапуру.

 

Росіясанкціїтанкернафта рф

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