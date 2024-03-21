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Тайвань непокоїть, що Китай побудував "величезні" військові бази на трьох островах у Південнокитайському морі – Reuters

21 березня 2024, 14:55
Тайвань непокоїть, що Китай побудував
Flagmaster
І Тайвань, і Китай претендують на більшу частину Південнокитайського моря як на свою власну територію, але Тайвань контролює лише один із спірних островів у цьому морі.

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив у середу, 21 березня, що Китай побудував “величезні” військові бази на трьох островах, які оточують єдиний контрольований Тайванем острів в Південнокитайському морі, але Тайбей не прагне подальшої ескалації напруженості на стратегічному водному шляху.

Про це пише Reuters. 

І Тайвань, і Китай претендують на більшу частину Південнокитайського моря як на свою власну територію, але Тайвань контролює лише один маленький острів у спірній групі островів Спратлі глибоко в південній частині моря під назвою Іту-Аба, який Тайвань називає Тайпін.

Китай вже створив дуже величезні військові бази в Південнокитайському морі на трьох островах, що оточують Тайпін – риф Субі, риф Вогняного Хреста та риф Мізчіф – і всі вони знаходяться досить близько до нашого Тайпіна. Оскільки суперечка продовжує загострюватися, ми в Тайвані повинні розглянути, як використовувати мирні засоби для вирішення проблеми Південнокитайського моря, і не дозволяти іншим думати, що ми створюємо труднощі”, – сказав Ву.

Якщо буде можливість, Тайвань використає "найкращий спосіб", щоб продемонструвати свій суверенітет над Іту Абою, додав він без уточнення.

Іту-Аба має злітно-посадкову смугу, достатню для того, щоб прийняти рейси військового постачання з Тайваню, але вона слабко захищена порівняно з сусідніми островами, контрольованими Китаєм. 

Створення Китаєм військових баз на своїх островах Південнокитайського моря викликало серйозне занепокоєння у Вашингтоні та в усьому регіоні.

Китай каже, що має повне право будувати та захищати те, що він вважає своєю територією.

Тайвань також контролює острови Пратас у північній частині Південнокитайського моря, а військово-повітряні сили та військово-морські сили Китаю регулярно діють неподалік, щоб відстоювати територіальні претензії Пекіна на Тайвань, які уряд у Тайбеї відкидає.

В'єтнам, Малайзія та Бруней претендують на інші частини Південнокитайського моря, на які також претендують Китай і Тайвань.

КитайТайваньвійна в Україніросія окупанти

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