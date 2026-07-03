The Economist пояснив символізм 40-денної операції Зеленського проти росії

Число 40 невипадкове.

Наприкінці червня Зеленський оголосив про проведення 40-денної операції впливу проти росії.

У The Economist вважають, що в цьому є прихований підтекст: 40 днів у слов'янській традиції – це термін, після якого душа залишає земний світ. Журналісти розцінюють це як не лише політичне, але й "смертельне попередження" путіну.

Видання зазначає, що Зеленський дедалі активніше перехоплює ініціативу у публічній комунікації з кремлем, хоча ситуація на полі бою залишається складною для обох сторін. "Погрози Зеленського не є марними. Україна бомбардує НПЗ у росії, змушуючи нормувати бензин. Удари по дорогах, мостах, залізницях і поромах до Криму знекровлюють окупований півострів", – наголошують журналісти, додаючи, що кампанія ударів по тилу рф стала визначальною тенденцією війни цього літа.

Попри те, що план Київ почав розробляти ще на початку 2025-го, реалізовувати його почав лише зараз – після формування спеціалізованих підрозділів та нарощування виробництва дронів. За останні три місяці ЗСУ вивели з ладу 70 російських систем ППО. Проте ізоляція Криму – мета, але ще не результат. До того ж наступ ворога на фронті, найгарячішою точкою залишається Костянтинівка на Донеччині, також не сповільнюється.

"40-денний термін Зеленського найкраще сприймати як політичний театр, розроблений таким чином, щоб дійти до наступного можливого моменту для переговорів", – цитує ЗМІ джерела з оточення президента, які вважають, що такий момент може настати у серпні, коли путін вирішуватиме, чи розпочинати осінньо-зимову кампанію.

"Український підхід "удавай, поки це не стане правдою" добре розрахований на те, щоб підтримати дух українців і переконати Трампа, який шукає "переможців", – пише The Economist. – Але це щось більше, ніж просто пропаганда. Зміна військового становища є реальною, навіть якщо її дещо перебільшують. І перемога в інформаційній війні має свої наслідки".