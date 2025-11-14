The Economist: путін зайшов у глухий кут у війні проти України

Тактика рф зводиться до того, щоб відправляти невеликі групи військових у зону смерті, де вони зазнають великих втрат.

російський диктатор владімір путін опинився в глухому куті у війні проти України. Попри триваючі бойові дії, він не має стратегії перемоги та лише поглиблює власні проблеми.

Про це пише заступник головного редактора The Economist Едвард Карр.

Автор зазначає, що якщо війна триватиме до 10 червня 2026 року, вона стане довшою за Першу світову. Як і тоді, конфлікт, який очікували завершити за кілька тижнів, перетворився на виснажливе протистояння без очевидного виходу.

Карр порівнює становище путіна з ситуацією царя Миколи ІІ під час Першої світової — лідера, який не мав теорії перемоги й неминуче привів свою країну до катастрофи.

"Навіть за умов диктатури лідер, який не має теорії перемоги, накопичує проблеми... Рано чи пізно розплата настане", — пише журналіст.

За його словами, російська армія не змогла досягти жодного значного прориву влітку 2025 року. Тактика рф зводиться до того, щоб відправляти невеликі групи військових у зону смерті, де вони зазнають великих втрат.

Карр оцінює, що з початку 2025 року втрати російської армії зросли на 60% — до 1,4 млн осіб, з яких від 190 до 480 тисяч загинули. Попри це, росія не захопила жодного великого міста.

Автор зазначає, що, не досягаючи успіху на фронті, путін намагається компенсувати це ударами по українських містах та енергетичній інфраструктурі, прагнучи підірвати моральний дух населення. Водночас, зауважує журналіст, такі дії рідко приносять результат.

Карр також підкреслює, що українські удари по території рф — зокрема по нафтовій інфраструктурі — можуть поступово змінити ставлення росіян до війни, змушуючи їх "зіткнутися з реальністю".

Окремо автор аналізує міжнародний контекст: спроби президента США Дональда Трампа нав’язати Києву «поганий мир» провалилися, а Європа взяла на себе більшість фінансової підтримки України.

"Якщо буде створено надійний багаторічний механізм фінансування, путін знатиме, що економіка України може пережити російську", — йдеться в матеріалі.

Карр вважає, що диктатор, ймовірно, продовжить війну у 2026 році, сподіваючись на вичерпання ресурсів України або втрату підтримки Заходу.

"Але якщо нічого з цього не станеться, путін накопичує передумови для катастрофи. росія заклала свою економіку, втратила молоде покоління, підпорядкувала себе Китаю. І заради чого?" — підсумовує автор The Economist.