The Economist: Україна і рф попередньо домовилися про "повітряне перемир’я"

Вона має діяти до запланованої тристоронньої зустрічі Зеленського, Трампа і путіна.

Між москвою та Києвом досягнута попередня домовленість про припинення вогню в повітрі і вона може діяти до зустрічі президентів Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Володимира путіна.

Про це повідомив у соцмережі Х (Twitter) кореспондент The Economist Олівер Керролл із посиланням на власні джерела.

"Ми вважаємо, що небо дасть сигнали про попередні результати цих переговорів… Наступний тиждень буде цікавим", - йдеться у пості.

Раніше The Economist вже повідомляв, що путін перед самітом на Алясці запропонував часткове припинення вогню в повітрі та на морі.

Джерела видання також не виключали потенційного дипломатичного прориву: нібито розробляється пакет домовленостей, який може визначити формат часткового "заморожування" війни.

Сьогодні вночі відбулась зустріч Трамп і путін, але завершилась без угод і припинення вогню.