The Telegraph: Британія навчала Зеленського, як говорити "мовою Трампа"

Тепер Зеленський у розмовах з американськими партнерами дедалі частіше починає зі слів вдячності за підтримку США.

Після лютневої напруженої зустрічі в Овальному кабінеті британські міністри та радники намагалися підготувати президента Володимира Зеленського до нових переговорів із Дональдом Трампом.

Як пише The Telegraph, мета цієї підготовки — навчити українського лідера "говорити мовою Трампа".

У процесі активно брав участь Джонатан Пауелл, колишній глава апарату Тоні Блера та нинішній радник із нацбезпеки прем’єра Кіра Стармера. Він консультував українську сторону щодо того, як ефективніше комунікувати з Білим домом у стилі «MAGA» та досягати результатів.

Видання зазначає, що тепер Зеленський у розмовах з американськими партнерами дедалі частіше починає зі слів вдячності за підтримку США. Раніше саме таку "більш вдячну позицію" вимагав від Києва віцепрезидент Джей Ді Венс.

За даними джерел, найближче коло Стармера виробило для Києва чітку стратегію: не реагувати на провокаційні заяви Трампа й не намагатися публічно тиснути на нього, а натомість — підкреслювати його роль та досягнення, водночас використовуючи кулуарні механізми впливу.

Показово, що після саміту Трампа й путіна на Алясці Лондон не висловив критики, а навпаки — похвалив зусилля Білого дому щодо пошуку миру.

Європейські союзники вважають, що уникнути нового конфлікту у Вашингтоні 18 серпня допоможе спільна присутність європейських лідерів разом із Зеленським.

Двостороння зустріч Трампа та Зеленського відбудеться у понеділок о 20:15 за Києвом, а вже о 22:00 американський президент зустрінеться з лідерами Європи для багатосторонніх переговорів.