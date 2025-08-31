The Times: кремль хоче нав’язати Україні мир ракетами та дронами

Лише в ніч на суботу по країні було запущено понад 540 безпілотників і 50 ракет, а за кілька днів до того — ще 598 дронів і 31 ракету.

росія різко наростила інтенсивність ракетно-дронових атак проти України, щоб змусити Київ піти на мирну угоду за її правилами.

Про це пише The Times.

Лише в ніч на суботу по країні було запущено понад 540 безпілотників і 50 ракет, а за кілька днів до того — ще 598 дронів і 31 ракету. Найбільше постраждав Київ, де загинули 25 мирних жителів. Також удари завдали шкоди об’єктам енергетики, підприємствам і навіть українському розвідувальному кораблю "Сімферополь" у гирлі Дунаю.

Президент України Володимир Зеленський назвав дії кремля "вибором балістики замість дипломатії" і закликав партнерів до нових заходів тиску. Тим часом у Львові був убитий відомий політик Андрій Парубій, що викликало додатковий резонанс, хоча зв’язок цього злочину з війною поки не підтверджено.

На Заході атаки сприйняли як спробу саботажу можливих мирних переговорів. Прем’єр Британії Кір Стармер звинуватив путіна у зриві миру, міністр закордонних справ Девід Ламмі викликав російського посла, а голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що "кремль не зупиниться ні перед чим, щоб тероризувати Україну". Навіть Дональд Трамп, хоч і без особливого ентузіазму, погодився на новий пакет допомоги Україні на $329 млн, з яких значну частину спрямують на посилення ППО Patriot.

Аналітики вважають, що ці удари — своєрідна "дипломатія сили" путіна. Він намагається тиснути на Україну й Захід, щоб отримати поступки на майбутніх переговорах. Водночас експерти наголошують: виробництво озброєнь у рф не зможе довго підтримувати такий темп, адже щодня країна здатна випускати близько 150–200 безпілотників і лише кілька ракет.

Попри це, кремль прагне використати короткочасну ескалацію, щоб змусити українське суспільство тиснути на Зеленського, а Європу — сумніватися у власній готовності гарантувати безпеку Києву.

"Іноді перемагає бандит", — з гіркотою визнав європейський дипломат у москві.