ПОЛІТИКА

TikTok видалив понад 130 тисяч фейкових акаунтів перед виборами в Молдові

21 жовтня 2025, 20:47
TikTok видалив понад 130 тисяч фейкових акаунтів перед виборами в Молдові
TikTok
За даними TikTok, з 1 липня до 28 вересня команда модераторів видалила понад 134 тисячі фейкових акаунтів, 1,8 млн підроблених запитів на підписку та 1,8 млн несправжніх підписників.

Соціальна мережа TikTok повідомила про видалення понад 134 тисяч фейкових акаунтів і блокування створення ще 268 тисяч спам-сторінок у зв’язку з парламентськими виборами в Молдові, що відбулися наприкінці вересня.

Про це йдеться у звіті компанії щодо заходів із захисту цілісності платформи під час виборів, повідомляє Newsmaker.

За даними TikTok, з 1 липня до 28 вересня команда модераторів видалила понад 134 тисячі фейкових акаунтів, 1,8 млн підроблених запитів на підписку та 1,8 млн несправжніх підписників. Також були ліквідовані 1 173 акаунти, які видавали себе за офіційних осіб Молдови.

Окрім цього, платформа заблокувала створення 268 тисяч спам-акаунтів і запобігла появі близько 2,9 млн фейкових вподобань.

У TikTok повідомили, що видалили понад 9,3 тисячі публікацій, які порушували правила щодо виборчої доброчесності, дезінформації та контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту. При цьому 91% таких матеріалів було видалено ще до надходження скарг від користувачів.

Для забезпечення достовірної інформації 21 серпня компанія відкрила Виборчий центр TikTok у партнерстві з Центральною виборчою комісією Молдови.

"Ми направляли користувачів до Центру через інформаційні вікна, що з’являлися у пошукових результатах та на відео виборчої тематики. Наразі Центр відвідали понад 88 тисяч разів", — зазначили у звіті.

TikTok наголосив, що робота із забезпечення безпеки користувачів триває.

"Ми адаптуватимемо наші політики та процеси, щоб ефективно реагувати на нові виклики та загрози, які можуть виникнути під час виборчих періодів", — йдеться у заяві компанії.

Раніше російська служба BBC оприлюднила розслідування, в якому йшлося про спроби проросійських сил у Молдові вплинути на перебіг парламентських виборів 28 вересня, використовуючи фінансування з москви та неофіційні схеми політичної підтримки.

