TikTok видалив понад 130 тисяч фейкових акаунтів перед виборами в Молдові
Соціальна мережа TikTok повідомила про видалення понад 134 тисяч фейкових акаунтів і блокування створення ще 268 тисяч спам-сторінок у зв’язку з парламентськими виборами в Молдові, що відбулися наприкінці вересня.
Про це йдеться у звіті компанії щодо заходів із захисту цілісності платформи під час виборів, повідомляє Newsmaker.
За даними TikTok, з 1 липня до 28 вересня команда модераторів видалила понад 134 тисячі фейкових акаунтів, 1,8 млн підроблених запитів на підписку та 1,8 млн несправжніх підписників. Також були ліквідовані 1 173 акаунти, які видавали себе за офіційних осіб Молдови.
Окрім цього, платформа заблокувала створення 268 тисяч спам-акаунтів і запобігла появі близько 2,9 млн фейкових вподобань.
У TikTok повідомили, що видалили понад 9,3 тисячі публікацій, які порушували правила щодо виборчої доброчесності, дезінформації та контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту. При цьому 91% таких матеріалів було видалено ще до надходження скарг від користувачів.
Для забезпечення достовірної інформації 21 серпня компанія відкрила Виборчий центр TikTok у партнерстві з Центральною виборчою комісією Молдови.
"Ми направляли користувачів до Центру через інформаційні вікна, що з’являлися у пошукових результатах та на відео виборчої тематики. Наразі Центр відвідали понад 88 тисяч разів", — зазначили у звіті.
TikTok наголосив, що робота із забезпечення безпеки користувачів триває.
"Ми адаптуватимемо наші політики та процеси, щоб ефективно реагувати на нові виклики та загрози, які можуть виникнути під час виборчих періодів", — йдеться у заяві компанії.
Раніше російська служба BBC оприлюднила розслідування, в якому йшлося про спроби проросійських сил у Молдові вплинути на перебіг парламентських виборів 28 вересня, використовуючи фінансування з москви та неофіційні схеми політичної підтримки.