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ПОЛІТИКА

Торгівля Китаю з росією у 2023 році досягла рекордної позначки у $240 мільярдів

12 січня 2024, 17:42
Торгівля Китаю з росією у 2023 році досягла рекордної позначки у $240 мільярдів
Джерело: glavcom
Товарообіг досяг рекордних $240 мільярдів.

Китай та росія у 2023 році досягли рекордних показників щодо двосторонньої торгівлі у обсязі $240 млрд, збільшившись на 26,3% порівняно з попереднім роком.

Про це свідчать дані Головного митного управління Китаю, передає Укрінформ.

При цьому китайський експорт до росії у 2023 році сягнув $111 млрд, стрибнувши на 46,9% порівняно з попереднім роком і на 64,2% порівняно з 2021 роком, що передував вторгненню росії в Україну.

Імпорт із росії минулого року зріс на 12,7% порівняно з роком раніше і склав $129,1 млрд.

Через війну росії в Україні більшість західних компаній залишили російський ринок. Цим скористався китайський бізнес і швидко наповнив сусідню країну з хронічним дефіцитом всього товарами китайського виробництва.

З іншого боку, втративши європейських покупців, росія переспрямувала свої нафту й газ у східному напрямку і Китай став їх найбільшим покупцем.

Наприкінці грудня російський віцепрем’єр Александр Новак навіть заявив, що половина російського експорту нафти й нафтопродуктів у 2023 році була поставлена до Китаю. 

Нагадаємо, що військові посадовці США та Китаю провели перші офіційні переговори за понад два роки. Хоча лідер Китаю Сі Цзіньпін минулого року зміцнив дипломатичні відносини з рекордною кількістю держав, намагаючись згуртувати країни Глобального Півдня з метою зміни світового порядку, сформованого під керівництвом США. 

Китайторгівлярф тероризм

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