Товарообмін між ЄС і Китаєм торік склав €2,5 млрд на день – Єврокомісія

Торговельно-економічні відносини між ЄС і Китаєм розбалансовані та потребують удосконалення.

При цьому сторони мають величезні обсяги взаємної торгівлі.

Про це сьогодні в Пекіні заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Укрінформ.

"Відносини між ЄС і Китаєм мають великий ефект для заможності та безпеки обох сторін. Для КНР Європейський Союз є першим (за значенням – ред.) експортним напрямком, у той час як для ЄС Китай є третім (найважливішим) експортним напрямком. Якщо навести конкретну цифру – обсяг торгівлі становив більш ніж 2,3 мільярда євро на день у 2022 році", – сказала очільниця Європейської Комісії.

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що двосторонні торговельні відносини стають дедалі розбалансованішими. Протягом минулих 10 років торговельний дефіцит Європейського Союзу в торгівлі з Китаєм збільшився більш ніж утричі і сягнув майже €400 млрд того року. Ця тема обговорювалася сьогодні з керівництвом КНР.

За словами політикині, така траєкторія не є стійкою та вимагає системного вирішення структурних проблем.

Президентка Єврокомісії привернула увагу до того факту, що в Китаї європейський бізнес часто стикається з практикою нечесної конкуренції в деяких секторах і з обмеженням доступу компаній до китайського ринку.

Мова йде, наприклад, про поставки сільськогосподарської продукції з ЄС, медичних приладів та інших товарів, що були практично виключені з ринку КНР внаслідок дискримінаційної політики держави "Купуй китайське".