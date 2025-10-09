Трамп анонсував мир у секторі Газа та натякнув на Україну

За словами американського президента, наприкінці цього тижня він прибуде до Єгипту, де буде підписано більш повну угоду про встановлення миру у секторі Гази.

Президент США Дональд Трамп оголосив про начебто закінчення війни в секторі Гази. За його словами, на черзі – Україна.

"Як ви пам’ятаєте, ми врегулювали сім конфліктів. Це восьмий. Я думав, що найлегше з усіх буде росія-Україна. Думаю, що це також станеться", – заявив Трамп журналістам на засіданніамериканського уряду.

За словами американського президента, наприкінці цього тижня він прибуде до Єгипту, де буде підписано більш повну угоду про встановлення миру у секторі Гази. Він також додав, що усіх ізраїльських заручників, захоплених Хамас два роки тому, мають звільнити вже у понеділок-вівторок.

Що стосується самої Гази, то місто буде повністю відбудовано.

"У тому регіоні деякі країни мають величезні багатства… Те, що вони зроблять, стане дивом для Гази", – сказав Трамп.