Трамп анонсував передачу іранського урану США

Іран готовий піти на поступки в межах переговорів щодо ядерної програми.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в межах потенційної мирної угоди Іран може передати Сполученим Штатам свої запаси високозбагаченого урану.

Про це зазначає агентство Reuters.

За словами Трампа, Вашингтон продовжує переговори з Тегераном і бачить готовність іранської сторони до досягнення домовленостей.

"Ми маємо справу з людьми, які дуже хочуть укласти угоду. І ми побачимо, чи зможуть вони укласти угоду, яка нас задовольнить", – заявив президент США.

Трамп також висловив упевненість, що Іран погодиться передати свій високозбагачений уран Сполученим Штатам.

"Ми цього досягнемо", – сказав він.

Однією з ключових цілей американської політики щодо Ірану Трамп назвав недопущення створення Тегераном ядерної зброї. За оцінками США, Іран наразі володіє понад 400 кілограмами високозбагаченого урану, що викликає занепокоєння Заходу.

"Ми дуже добре справляємося із ситуацією навколо Ірану. Усе йде дуже гладко", – додав Трамп.

Президент США також наголосив, що переговорний процес, на його думку, просувається успішно.