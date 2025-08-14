Трамп готовий обміняти ресурси Аляски на мир із росією

Вашингтон може зробити безпрецедентні економічні поступки кремлю.

Президент США Дональд Трамп має намір під час зустрічі з президентом рф Володимиром путіним, запланованої на 15 серпня, запропонувати низку економічних стимулів в обмін на завершення війни проти України. Зокрема, йдеться про доступ до природних ресурсів Аляски та часткове зняття санкцій із російської авіаційної галузі.

Про це інформує газета The Telegraph.

Видання зазначає, що серед можливих пропозицій, які Трамп може озвучити під час зустрічі в Анкориджі, надання росії доступу до природних ресурсів Аляски, часткове скасування санкцій проти авіаційної промисловості рф, а також, що викликає особливе занепокоєння – обговорення можливості передачі контролю над рідкоземельними мінералами на окупованих українських територіях.

За інформацією The Telegraph, до підготовки переговорів залучений міністр фінансів США Скотт Бессент, який вивчає можливі економічні поступки, здатні пришвидшити укладення угоди про припинення вогню.

Україна, за оцінками експертів, володіє близько 10% світових запасів літію — ключового елементу для виробництва акумуляторів. Два з найбільших родовищ цього металу розташовані на територіях, тимчасово окупованих росією. Путін уже публічно заявляв претензії на ці ресурси.

"Є низка стимулів, серед яких - потенційна угода щодо мінералів і рідкоземельних металів", - повідомило The Telegraph джерело, обізнане з ходом переговорів.

Іншими можливими поступками з боку США можуть стати зняття заборони на експорт запчастин і обладнання, необхідного для обслуговування російських літаків. Після запровадження санкцій у 2022 році значна частина авіапарку РФ зазнала критичного зносу через брак комплектуючих. За словами глави "Ростеху" Сергія Чемезова, до 30% авіалайнерів західного виробництва можуть бути виведені з експлуатації протягом найближчих п’яти років.

"Скасування санкцій проти російської авіації могло б бути вигідним для Boeing. російські авіакомпанії, флот яких налічує понад 700 літаків, переважно Airbus і Boeing, могли б знову закуповувати американські комплектуючі та скористатися сервісним обслуговуванням", - йдеться в матеріалі.

Також Трамп розглядає можливість надати росії доступ до природних ресурсів у районі Берингової протоки, де, за оцінками експертів, можуть бути значні нерозвідані запаси нафти й газу.

Джерела в уряді Великої Британії повідомили The Telegraph, що подібні стимули можуть бути сприйняті Європою, якщо вони не виглядатимуть як винагорода росії за агресію.

"Модель ізраїльської окупації Західного берега може бути використана як приклад завершення війни: росія отримає військовий і економічний контроль над окупованими територіями України через створення підконтрольного органу управління або аналогічно до фактичного контролю Ізраїлю над палестинськими землями", - повідомляє видання.

Цю ідею нібито обговорювали під час зустрічей спеціального посланця Трампа Стіва Віткоффа з представниками рф.