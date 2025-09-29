Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп може приєднатися до термінової зустрічі міністра оборони з генералами

29 вересня 2025, 10:18
Трамп може приєднатися до термінової зустрічі міністра оборони з генералами
Фото: reuters.com
Генералів збентежили раптовість та закритий характер зустрічі, оскільки порядок денний залишився невідомий.

Президент США Дональд Трамп може бути присутнім на зустрічі міністра оборони Піта Гегсета з американськими генералами, терміново скликаній у Вірджинії.

Про це Associated Press повідомив представник Білого дому, який лишився анонімним, бо не мав повноважень офіційно коментувати плани президента до їх публічного оголошення.

"Це справді приємна зустріч, де ми відзначаємо наші військові успіхи, підкреслюємо, що перебуваємо у відмінній формі, і ділимося багатьма позитивними новинами. Це звучить як гарне, оптимістичне послання", – сказав Трамп в інтерв’ю NBC News

За словами чиновника, участь Трампа не була запланована із самого початку. Але президент США вирішив, що хоче відвідати зустріч. 

