ПОЛІТИКА

Трамп може розкрити блеф путіна через передачу Tomahawk Україні – The Atlantic Council

15 жовтня 2025, 18:20
Фото: The Washington Post
Можливість постачання цих ракет уже викликала паніку в москві.

Президент США Дональд Трамп має шанс розкрити блеф кремля щодо "червоних ліній" і пришвидшити завершення війни, якщо погодиться на передачу Україні крилатих ракет Tomahawk.

Про це пишуть аналітики The Atlantic Council.

Як пише видання, можливість постачання цих ракет уже викликала паніку в москві. кремль посилює риторику, намагаючись залякати Вашингтон і вплинути на рішення Трампа. Зокрема, заступник голови Ради Безпеки рф Дмитро Медведєв, а також білоруський диктатор Олександр Лукашенко вкотре вдалися до ядерних погроз.

"москва так категорично протидіє постачанню Tomahawk, бо ракети з дальністю польоту до 2500 км дозволять Україні суттєво розширити кампанію ударів по військових і промислових об'єктах у глибині росії", — зазначає The Atlantic Council.

В матеріалі також сказано, що за понад три роки повномасштабної війни росія десятки разів погрожувала Заходу "червоними лініями", але жодного разу не реалізувала своїх погроз. 

"Раз за разом москва оголошувала нові червоні лінії, але нічого не робила, коли їх перетинали", — пишуть автори. 

На думку аналітиків, саме поступливість і страх ескалації серед західних лідерів дозволили російському диктатору владіміру путіну продовжувати війну проти України та діяти впевненіше, ніж це відповідає можливостям рф. 

"Єдиний логічний висновок — путін увесь цей час блефував. Тепер Трамп має вирішити, чи готовий він викрити цей блеф і озброїти Україну Tomahawk", — йдеться у статті. 

У The Atlantic Council припускають, що нинішня стратегія США може полягати у створенні тиску на кремль через саму перспективу постачань. Але якщо ракети таки передадуть, це стане сигналом, що Вашингтон більше не реагує на російські залякування. У підсумку аналітики додали, що якщо Трамп продемонструє, що не піддається тиску москви, це може змінити динаміку війни — і змусити путіна сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, у п’ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп прийме в Білому домі президента України Володимира Зеленського.

Головною темою переговорів стане військова допомога Україні, зокрема можливість постачання ракет великої дальності Tomahawk.

війнаВладімір ПутінДональд Трампросія окупантиTomahawk

