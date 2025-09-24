Трамп може вплинути на ставлення Сі Цзіньпіна до війни – Зеленський

Президент наголосив, що наразі не відчуває бажання Китаю сприяти завершенню війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Дональд Трамп має потенціал змінити ставлення китайського лідера Сі Цзіньпіна до війни в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

Зеленський наголосив, що наразі не відчуває бажання Китаю сприяти завершенню війни. Водночас, він висловив думку, що Трамп, завдяки своєму впливу, може переконати Пекін зайняти більш активну позицію щодо російської агресії.

"Я думаю, що президент Трамп може змінити ставлення Сі Цзіньпіна до цієї війни... Ми не відчуваємо, що Китай хоче закінчити цю війну", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прокоментував переговори з президентом США Дональдом Трампом, які відбулися на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. За словами українського лідера, ця зустріч стала «хорошою» та «найповнішою» з усіх попередніх.