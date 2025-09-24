Трамп може вплинути на ставлення Сі Цзіньпіна до війни – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Дональд Трамп має потенціал змінити ставлення китайського лідера Сі Цзіньпіна до війни в Україні.
Про це він заявив в інтерв'ю Fox News.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прокоментував переговори з президентом США Дональдом Трампом, які відбулися на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. За словами українського лідера, ця зустріч стала «хорошою» та «найповнішою» з усіх попередніх.