Трамп знає про те, що жодна європейська країна не стане серйозно намагатися зупинити його силою.

Президент США Дональд Трамп дійсно налаштований захопити Гренландію. Ба більше, Європа і Канада надто слабкі, щоб його зупинити.

Про це пише редакторка з питань безпеки та оборони Sky News Дебора Гейнс.

Вона вважає, що стає дедалі очевиднішим, що слова Трампа про те, що він хоче отримати контроль над Гренландією, є не просто гучними заявами. Такий крок може порушити стабільність усередині НАТО, оскільки острів перебуває під впливом Данії, але президента США, схоже, це не хвилює.

Гейнс підкреслила, що Трамп знає про те, що жодна європейська країна не стане серйозно намагатися зупинити його силою, тому що програє. За її словами, президент США також, імовірно, розраховує на те, що Вашингтон зможе уникнути відповідальності за захоплення арктичних земель, оскільки решта країн НАТО мають більшу потребу в США, ніж Штати в них.

Зазначається, що десятиліття надмірної залежності більшості країн НАТО від американської військової потужності, зброї та технологій означають, що здатність Альянсу захищатися без Вашингтона опинилася під загрозою.