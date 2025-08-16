Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп назвав "найкращий спосіб" завершити війну в Україні

16 серпня 2025, 18:02
Трамп назвав
Фото: Yahoo Finanzas
Він дзеркально анонсував зустріч із президентом Зеленським у Вашингтоні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що сторони домовилися працювати над укладенням повноцінної мирної угоди між росією та Україною, а не тимчасового припинення вогню. 

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social у суботу, 16 серпня.

"Чудовий і дуже успішний день на Алясці! Зустріч із президентом рф Володимиром путіним пройшла дуже добре, як і нічна телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами, зокрема шановним Генеральним секретарем НАТО", - написав Трамп.

За його словами, учасники переговорів дійшли згоди.

"Найкращий спосіб покласти край жахливій війні між росією та Україною це не просто чергове припинення вогню, якого часто не дотримуються, а досягнення повноцінної мирної угоди, яка б остаточно завершила конфлікт", - додав він. 

Трамп також повідомив, що президент Зеленський відвідає Овальний кабінет у понеділок удень.

"Якщо все піде за планом, ми організуємо ще одну зустріч із президентом путіним. Це потенційно може врятувати мільйони життів", - додав він.

Одразу після саміту Трамп заявив, що Зеленський має укласти угоду з росією.

 

війнаДональд Трамп

Останні матеріали

Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Політика
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 11:00
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Політика
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 07:17
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Політика
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 12:12
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Політика
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 00:23
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Політика
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 13:05
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Технології
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 07:06
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 серпня 2025, 14:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється