Трамп назвав "найкращий спосіб" завершити війну в Україні

Він дзеркально анонсував зустріч із президентом Зеленським у Вашингтоні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що сторони домовилися працювати над укладенням повноцінної мирної угоди між росією та Україною, а не тимчасового припинення вогню.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social у суботу, 16 серпня.

"Чудовий і дуже успішний день на Алясці! Зустріч із президентом рф Володимиром путіним пройшла дуже добре, як і нічна телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами, зокрема шановним Генеральним секретарем НАТО", - написав Трамп.

За його словами, учасники переговорів дійшли згоди.

"Найкращий спосіб покласти край жахливій війні між росією та Україною це не просто чергове припинення вогню, якого часто не дотримуються, а досягнення повноцінної мирної угоди, яка б остаточно завершила конфлікт", - додав він.

Трамп також повідомив, що президент Зеленський відвідає Овальний кабінет у понеділок удень.

"Якщо все піде за планом, ми організуємо ще одну зустріч із президентом путіним. Це потенційно може врятувати мільйони життів", - додав він.

Одразу після саміту Трамп заявив, що Зеленський має укласти угоду з росією.