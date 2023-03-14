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Трамп назвав себе єдиним кандидатом у президенти США, який не допустить Третьої світової війни

14 березня 2023, 11:35
Трамп назвав себе єдиним кандидатом у президенти США, який не допустить Третьої світової війни
Фото: Yahoo Finanzas
Він назвав Байдена винним у нападі путіна на Україну.

Республіканець і колишній президент США Дональд Трамп, який хоче балотуватися знову у 2024 році, назвав себе єдиним кандидатом у президенти країни, що здатний не допустити Третьої світової війни і може це пообіцяти.

Про це він заявив на мітингу своїх прихильників у штаті Айова, пишеThe Guardian.

"Нас чекає третя світова війна, якщо щось швидко не станеться. Я єдиний кандидат, який може пообіцяти: я запобіг третій світовій війні", – сказав Трамп.

Він заявив, що російський президент владімір путін вирішив напасти на Україну через невдалий вихід США з Афганістану в серпні 2021 року. І додав, що неодмінно завершить цю війну.

"До того, як я приїду в Овальний кабінет, я закінчу катастрофічну війну між росією та Україною. Я знаю, що сказати", – сказав він.

Також Трамп звинуватив нинішнього президента США Джо Байдена у тому, що саме його зовнішня політика призвела до формування альянсу росії та Китаю.

"Коли ви дитиною вчите історію, ви дізнаєтеся, що ніколи не захочете, щоб росія та Китай були разом. У них тепер великий гарний альянс. Вони штовхнули росію прямо в обійми Китаю. Для Китаю це було як відібрати цукерку у дитини", – доповів Трамп своїм прихильникам.

Раніше 45-й президент США Дональд Трамп заявляв, що повномасштабну війну російської федерації проти України можна закінчити за одну добу. Для цього йому нібито потрібно всього лише два телефонні дзвінки.

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