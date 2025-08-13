Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп не вважає зустріч на Алясці поступкою путіну – Рубіо

13 серпня 2025, 10:27
Марко Рубіо. Фото: trend.az
За його словами, Трамп прагне особисто оцінити ситуацію, "дивлячись путіну в очі", і визначити подальші кроки у складних переговорах.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що запланована на п’ятницю зустріч Дональда Трампа з Володимиром путіним на Алясці не є перемогою Кремля і не повинна сприйматися як поступка рф. 

Про це Рубіо розповів в інтерв’ю Сіду Розенбергу у подкасті Sid & Friends in the Morning.

За його словами, зустріч матиме ознайомчий характер, під час якого Трамп прагне дати власну оцінку ситуації, "дивлячись цій людині в очі".

За словами Рубіо, Трамп не досяг бажаного результату під час телефонних розмов із путіним. Саме тому він вирішив зустрітися з російським лідером особисто, щоб краще зрозуміти ситуацію.

"Для президента Трампа ця зустріч - не поступка. Бачиш, як люди у новинах говорять: О, яка перемога для путіна, він отримав зустріч!’ Але Трамп так не думає. Зустріч це спосіб з’ясувати позиції і прийняти рішення. Він хоче мати всі факти, подивитися цій людині в очі, саме це він і збирається зробити", - пояснив Рубіо.

Держсекретар підкреслив, що зустріч матиме ознайомчий характер, і вже на її початку стане зрозуміло, чи є шанс на успіх.

Він також відзначив, що Трамп славиться як "винятковий майстер укладання угод" та "неймовірний переговорник", чиї найкращі результати досягаються під час особистого спілкування.

"У нього чудове чуття до людської природи. Я бачив, як він домагається успіху у торгових угодах, коли особисто підключається і завершує їх. Це важко зробити телефоном, тому саме в цьому полягає сенс п’ятничної зустрічі", - додав Рубіо.

Водночас він визнав, що переговори будуть складними, бо "ця війна дуже важлива для путіна".

 
СШАМарко Рубіо

