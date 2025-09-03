Трамп не виводитиме війська США з Польщі

За його словами, Варшава може навіть розраховувати на посилення присутності США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру виводити американські війська з Польщі, попри попередні повідомлення про можливість такого кроку з боку посадовців його адміністрації.

Про це він сказав журналістам у Білому домі в середу, 3 вересня, під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

"Думаю, що так", - відповів Трамп на запитання, чи залишаться американські війська в Польщі.

Він також додав, що США можуть навіть посилити свою військову присутність, якщо Варшава цього забажає:

"Ми можемо розмістити там більше військ, якщо вони цього хочуть. Вони давно прагнули мати більшу присутність американських військ", - сказав Трамп.

Президент США також наголосив на стратегічному партнерстві з Польщею:

"У нас доволі близькі позиції з Польщею", - додав він.

