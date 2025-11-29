Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп оголосив недійсними всі укази Байдена, підписані не вручну

29 листопада 2025, 11:29
Чинний президент анулює всі укази, підписані Байденом не власноруч.

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасовує усі видані його попередником Джо Байденом виконавчі укази, які не були підписані ним особисто. 

Про це повідомляє The Hill.

"Будь-який документ, підписаний Сонним Джо Байденом за допомогою автопену, а це приблизно дев’яносто два відсотки з них, відтепер вважається недійсним і таким, що не має жодної сили. Використання автопену не дозволене, якщо Президент Сполучених Штатів не надасть спеціального дозволу", — написав Трамп у дописі на своїй платформі Truth Social у п’ятницю пообіді.

"Радикальні ліві божевільні, які кружляли навколо Байдена за прекрасним столом Резольют в Овальному кабінеті, забрали в нього президентську владу. Цим я оголошую скасованими всі виконавчі укази та будь-що інше, що не було підписано Кривим Джо Байденом особисто, оскільки ті, хто керував автопеном, робили це незаконно. Джо Байден не був залучений до процесу використання автопену, і якщо він стверджуватиме, що був, проти нього будуть висунуті звинувачення у лжесвідченні. Дякую за увагу до цього питання!", — додав Трамп.

Перш ніж Трамп у вівторок помилував індиків Гоббла та Ваддла, він пожартував, що торішнє помилування індиків його попередником є недійсним через використання автопену.

"Після ретельного та дуже суворого розслідування… жахливої ситуації, спричиненої людиною на ім’я Сонний Джо Байден, ми встановили, що минулого року він використав автопен для помилування індиків. Тому я маю офіційний обов’язок ухвалити рішення, і я вирішив, що торішні помилування індиків є повністю недійсними", — сказав Трамп.

