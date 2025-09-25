Трамп під час зустрічі з Ердоганом зробив заяву про путіна
25 вересня 2025, 19:31
Трамп сказав, що він з Ердоганом проведуть переговори та "укладуть кілька чудових торговельних угод для обох країн"
Президент США Дональд Трамп на зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що хотів би, щоб Туреччина припинила купувати нафту в росії.
Про це повідомляє ВВС.
Трамп додав, що війна рф проти України вже забрала "мільйони життів". "І за що? Ганьба", – сказав він.
Американський лідер наголосив, що російський диктатор путін "має це зупинити". Згодом Трамп сказав, що він з Ердоганом проведуть переговори та "укладуть кілька чудових торговельних угод для обох країн".
Нагадаємо, 23 вересня у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.