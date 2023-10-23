Трамп поділився з австралійським мільярдером змістом розмови з Володимиром Зеленським – NYT

У записах Пратт каже, що Трамп поділився інсайдерською інформацією про свої телефонні розмови зі світовими лідерами під час свого президентства.

Колишній президент США Дональд Трамп розповідав австралійському мільярдеру та члену клубу "Мар-а-Лаго" Ентону Пратту про свої приватні розмови з лідерами України Володимиром Зеленським та Іраку Бархамом Саліхом.

The New York Times та австралійський телеканал 60 Minutes Australia опублікували приватні записи Пратта, який є ключовим свідком у справі Трампа про поводження з секретними документами.

У записах Пратт каже, що Трамп поділився інсайдерською інформацією про свої телефонні розмови зі світовими лідерами під час свого президентства. Так, Трамп обговорював із Праттом свою "сумновідому розмову" з президентом України Володимиром Зеленським у вересні 2019 року, в якій Трамп нібито тиснув на Зеленського, щоб той допоміг йому перемогти на виборах 2020 року — наприклад, публічно розпочати «розслідування корупції» щодо сімʼї Джо Байдена. Цей дзвінок ліг в основу першого імпічменту Трампа.

"Той телефонний дзвінок до України — це ніщо в порівнянні з тим, що я зазвичай роблю", — зазначав Трамп.

Потім Пратт розповів, як Трамп описав свою розмову із президентом Іраку Бархамом Саліхом у грудні 2019 року. Тоді Трамп сказав: "Президент Іраку зателефонував мені і сказав: "Ви щойно зрівняли з землею моє місто". Я сказав йому: "І що ти збираєшся з цим робити?"

У вересні 2019 року американські журналісти повідомили, що тодішній президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським міг намагатися натиснути на нього та змусити почати розслідування проти сімʼї Джо Байдена — свого головного потенційного конкурента на наступних президентських виборах у США. За даними американського розвідника, який обробляв запис дзвінка і поскаржився своєму керівництву, Трамп нібито просив розслідувати можливе зловживання владою самим Байденом. Трамп визнав, що говорив із Зеленським про Байдена, і дозволив опублікувати стенограму розмови. Зеленський будь-який тиск заперечував. Через цей скандал Палата представників США почала офіційну процедуру імпічменту Трампа. 5 лютого 2020 року після завершення розгляду звинувачень у Сенаті Трампа повністю виправдали.