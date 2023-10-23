Трамп поділився з австралійським мільярдером змістом розмови з Володимиром Зеленським – NYT
Колишній президент США Дональд Трамп розповідав австралійському мільярдеру та члену клубу "Мар-а-Лаго" Ентону Пратту про свої приватні розмови з лідерами України Володимиром Зеленським та Іраку Бархамом Саліхом.
The New York Times та австралійський телеканал 60 Minutes Australia опублікували приватні записи Пратта, який є ключовим свідком у справі Трампа про поводження з секретними документами.
У записах Пратт каже, що Трамп поділився інсайдерською інформацією про свої телефонні розмови зі світовими лідерами під час свого президентства. Так, Трамп обговорював із Праттом свою "сумновідому розмову" з президентом України Володимиром Зеленським у вересні 2019 року, в якій Трамп нібито тиснув на Зеленського, щоб той допоміг йому перемогти на виборах 2020 року — наприклад, публічно розпочати «розслідування корупції» щодо сімʼї Джо Байдена. Цей дзвінок ліг в основу першого імпічменту Трампа.
"Той телефонний дзвінок до України — це ніщо в порівнянні з тим, що я зазвичай роблю", — зазначав Трамп.
Потім Пратт розповів, як Трамп описав свою розмову із президентом Іраку Бархамом Саліхом у грудні 2019 року. Тоді Трамп сказав: "Президент Іраку зателефонував мені і сказав: "Ви щойно зрівняли з землею моє місто". Я сказав йому: "І що ти збираєшся з цим робити?"
У вересні 2019 року американські журналісти повідомили, що тодішній президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським міг намагатися натиснути на нього та змусити почати розслідування проти сімʼї Джо Байдена — свого головного потенційного конкурента на наступних президентських виборах у США. За даними американського розвідника, який обробляв запис дзвінка і поскаржився своєму керівництву, Трамп нібито просив розслідувати можливе зловживання владою самим Байденом. Трамп визнав, що говорив із Зеленським про Байдена, і дозволив опублікувати стенограму розмови. Зеленський будь-який тиск заперечував. Через цей скандал Палата представників США почала офіційну процедуру імпічменту Трампа. 5 лютого 2020 року після завершення розгляду звинувачень у Сенаті Трампа повністю виправдали.