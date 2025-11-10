Трамп пообіцяв кожному американцю по $2000 із доходів від мит

На тлі цього Трамп пообіцяв виплатити американцям по 2000 тисячі доларів за рахунок мит.

Президент США Дональд Трамп заявив, що кожен громадянин США отримає 2 тисячі доларів з доходів.

"Люди, які проти тарифів - дурні! Зараз ми - найбагатша і найшанованіша країна у світі, з практично нульовою інфляцією і рекордними цінами на фондовому ринку", - написав Трамп.

Він стверджує, що пенсійні накопичення країни досягли рекордного рівня, що США зараз отримують трильйони доларів, і незабаром Сполучені Штати почнуть виплачувати свій "величезний борг у розмірі 37 трильйонів доларів".

Крім цього, у США спостерігаються рекордні інвестиції і всюди будуються заводи і фабрики.

На тлі цього Трамп пообіцяв виплатити американцям по 2000 тисячі доларів за рахунок мит.

"Кожному виплачуватимуть дивіденд у розмірі щонайменше 2000 доларів (не включно з людьми з високим доходом)", - резюмував Трамп.

Тарифи Трампа

Нагадаємо, що у квітні 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит проти більшості торгових країн-партнерів Сполучених Штатів. Деякі держави отримали базове 10% мито, а деякі збільшений тариф. Лідером у списку був Китай.

Через кілька днів американський президент повідомив, що призупинить ненадовго введення обмежень, при цьому збереже проти всіх базове мито в розмірі 10%. Пауза була пов'язана з переговорами, щоб США з тією чи іншою державою уклали торговельну угоду.

Уже в серпні Трамп оголосив про нові тарифні заходи, які таки набули чинності.