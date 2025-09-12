Трамп про атаку дронів на Польщу: "Це могло бути помилкою"

Так американський президент прокоментував російську атаку на країну НАТО.

Президент США Дональд Трамп заявив, що атака російських на Польщу, яка сталася у ніч на 10 вересня, могла бути помилкою.

Про це повідомляє Clash Report.

"Це могло бути помилкою. Але, незважаючи на це, я не задоволений тим, що стосується всієї цієї ситуації. Проте, сподіваюсь, це скоро закінчиться", — сказав він.

Раніше Трамп вже коментував атаку у своєму дописі на Truth Social.

"Що там за порушення росією повітряного простору Польщі за допомогою дронів? Понеслось!" — написав президент США.

Під час масованої атаки росії на Україну уночі 10 вересня низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі. Частину з них польські військові змогли збити.

У зв'язку з атакою рф НАТО застосувало 4 статтю, що дасть змогу країнам-союзникам обговорити ситуацію в Північноатлантичній раді.

Також Bloomberg писало, що після нальоту дронів рф, Польща вперше звернулася до НАТО за додатковими системами ППО і захистом від безпілотників.