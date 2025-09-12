Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп про атаку дронів на Польщу: "Це могло бути помилкою"

12 вересня 2025, 08:02
Трамп про атаку дронів на Польщу:
Фото: Yahoo Finanzas
Так американський президент прокоментував російську атаку на країну НАТО.

Президент США Дональд Трамп заявив, що атака російських на Польщу, яка сталася у ніч на 10 вересня, могла бути помилкою. 

Про це повідомляє Clash Report.

"Це могло бути помилкою. Але, незважаючи на це, я не задоволений тим, що стосується всієї цієї ситуації. Проте, сподіваюсь, це скоро закінчиться", — сказав він.

Раніше Трамп вже коментував атаку у своєму дописі на Truth Social.

"Що там за порушення росією повітряного простору Польщі за допомогою дронів? Понеслось!" — написав президент США.

Під час масованої атаки росії на Україну уночі 10 вересня низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі. Частину з них польські військові змогли збити.

У зв'язку з атакою рф НАТО застосувало 4 статтю, що дасть змогу країнам-союзникам обговорити ситуацію в Північноатлантичній раді.

Також Bloomberg писало, що після нальоту дронів рф, Польща вперше звернулася до НАТО за додатковими системами ППО і захистом від безпілотників.

ПольщаДональд Трампдрониросія загроза

Останні матеріали

Без ілюзій. Що насправді може зробити Коаліція охочих в Україні? – Микола Бєлєсков
Політика
Без ілюзій. Що насправді може зробити Коаліція охочих в Україні? – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 12 вересня 2025, 09:27
Дрони над Польщею – це більше, ніж тест НАТО. кремль готується до ширшої війни – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Дрони над Польщею – це більше, ніж тест НАТО. кремль готується до ширшої війни – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 13:23
Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О'Брайен
Політика
Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 10:52
Популізм у стилі Трампа набирає обертів у Європі. Виборці відкидають нігілізм істеблішменту – Wall Street Journal
Політика
Популізм у стилі Трампа набирає обертів у Європі. Виборці відкидають нігілізм істеблішменту – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 07:55
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Політика
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 15:05
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Політика
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 11:49
Огляд глобальних конфліктів. Велике
Огляд глобальних конфліктів. Велике "ні" путіна переговорам з Україною – Мік Раян
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 00:05
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Політика
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 14:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється