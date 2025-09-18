Трамп пропонує Стармеру залучити військових до вирішення кризи човнів з мігрантами
18 вересня 2025, 20:53
Фото: reuters.com
Американський президент заявив, що бачив, як "мільйони людей" прямували до США "безконтрольно", що, за його словами, "руйнує країни зсередини"
Президент США Дональд Трамп пропонує британському прем’єр-міністру Кіру Стармеру залучити військових до вирішення кризи невеликих човнів у Великій Британії.
Про це повідомляє BBC.
Журналіст з The Sun під час пресконференції попросив Трампа дати поради Стармеру щодо прикордонного контролю.Трамп у відповідь заявив, що бачив, як “мільйони людей” прямували до США “безконтрольно”, що, за його словами, “руйнує країни зсередини”.
“Я не міг дивитися на це”, – каже Трамп.
Президент США додав, що це “дуже важке завдання”, але у нього “не було вибору”, окрім як виселити їх.
Щодо Великої Британії, він сказав: “Я сказав прем'єр-міністру, що зупиню це, і не має значення, чи ви залучите військових, не має значення, які засоби ви використовуєте”.