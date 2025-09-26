Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Трамп проти передачі Україні Tomahawk через НАТО — Axios

26 вересня 2025, 21:51
Трамп проти передачі Україні Tomahawk через НАТО — Axios
Фото: reuters.com
Вони могли б дати офіційному Києву можливість бити по території росії аж до москви.

Ракети Tomahawk - єдина система американської зброї, яку президент США Дональд Трамп не погодився продавати країнам НАТО для України. Вони могли б дати офіційному Києву можливість бити по території росії аж до москви.

Про це повідомляє видання Axios з посиланням на джерело, знайоме з процесом переговорів.

Президент України Володимир Зеленський 24 вересня заявив в інтерв'ю The Axios Show, що під час зустрічі з президентом Трампом у межах Генасамблеї ООН попросив того надати "додаткову систему озброєння", яка могла б змусити диктатора рф владіміра путіна сісти за стіл мирних переговорів.

Глава української держави не став конкретно називати цю систему під час інтерв'ю, але уточнив — «якщо росія дізнається, що вона є в України, то тиск з метою змусити рф сісти за стіл переговорів значно посилиться».

Український чиновник та інше джерело, знайоме з перебігом зустрічі Трампа і Зеленського, підтвердили Axios, що йшлося саме про Tomahawk — ракети дальньої дії з високоточним наведенням.

За даними видання, Україна кілька разів за останній рік порушувала питання про такі ракети під час переговорів зі США — зокрема вносила до списку озброєнь, які запитував Київ у Білого дому кілька місяців тому.

За словами джерела, знайомого з переговорним процесом — це була єдина система озброєнь у списку, яку Трамп не погодився продати країнам НАТО для України в рамках програми PURL.

Президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі на полях Генасамблеї ООН попросив свого американського колегу Дональда Трампа надати ракети Tomahawk.

За словами співрозмовників видання, Зеленський сказав Трампу, що високотехнологічна зброя допоможе посадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів для обговорення мирної угоди.

Крім того, в інтерв'ю The Axios Show, яке опублікували 25 вересня, президент Зеленський заявив, що чиновники кремля мають знати, де розташовані найближчі укриття, оскільки Сили оборони України збираються використовувати далекобійну зброю в разі її отримання від США.

