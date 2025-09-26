Трамп проти передачі Україні Tomahawk через НАТО — Axios

Вони могли б дати офіційному Києву можливість бити по території росії аж до москви.

Ракети Tomahawk - єдина система американської зброї, яку президент США Дональд Трамп не погодився продавати країнам НАТО для України. Вони могли б дати офіційному Києву можливість бити по території росії аж до москви.

Про це повідомляє видання Axios з посиланням на джерело, знайоме з процесом переговорів.

Президент України Володимир Зеленський 24 вересня заявив в інтерв'ю The Axios Show, що під час зустрічі з президентом Трампом у межах Генасамблеї ООН попросив того надати "додаткову систему озброєння", яка могла б змусити диктатора рф владіміра путіна сісти за стіл мирних переговорів.

Глава української держави не став конкретно називати цю систему під час інтерв'ю, але уточнив — «якщо росія дізнається, що вона є в України, то тиск з метою змусити рф сісти за стіл переговорів значно посилиться».

Український чиновник та інше джерело, знайоме з перебігом зустрічі Трампа і Зеленського, підтвердили Axios, що йшлося саме про Tomahawk — ракети дальньої дії з високоточним наведенням.

За даними видання, Україна кілька разів за останній рік порушувала питання про такі ракети під час переговорів зі США — зокрема вносила до списку озброєнь, які запитував Київ у Білого дому кілька місяців тому.

За словами джерела, знайомого з переговорним процесом — це була єдина система озброєнь у списку, яку Трамп не погодився продати країнам НАТО для України в рамках програми PURL.

Крім того, в інтерв'ю The Axios Show, яке опублікували 25 вересня, президент Зеленський заявив, що чиновники кремля мають знати, де розташовані найближчі укриття, оскільки Сили оборони України збираються використовувати далекобійну зброю в разі її отримання від США.