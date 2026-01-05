Трамп пригрозив Індії підвищенням тарифів через закупівлі російської нафти

Хоча останні місяці спостерігається скорочення закупівель російської нафти.

Штати готові підвищити тарифи для Індії в тому разі, якщо влада країни не виконає вимогу Вашингтона скоротити закупівлі нафти з росії.

Про це сказав президент Дональд Трамп під час розмови з журналістами на борту Air Force One, повідомляє Reuters.

"Вони ведуть торгівлю, і ми можемо дуже швидко підняти тарифи для них", ‒ сказав Трамп.

Минулого року США збільшили імпортні тарифи на індійські товари до 50%, що стало відповіддю на значні обсяги закупівель російської нафти. Однак підвищені тарифи не зупинили продажі, більш того, експорт Індії до США різко зріс у листопаді.

Незважаючи на покращення торговельних показників, індійські посадовці не демонструють готовність до поступок у певних сферах, зокрема щодо імпорту сільськогосподарської продукції. Однак дані свідчать про скорочення закупівель Індією російської нафти.

Індія вимагає від нафтопереробних підприємств щотижневого розкриття інформації про закупівлі російської та американської нафти. Очікується, що імпорт російської нафти впаде нижче 1 мільйона барелів на добу, оскільки Нью-Делі прагне досягти торговельної угоди зі США.

Хоча щодо домовленостей між країна існують істотні перепони. Так, прем’єр-міністр Нарендра Моді щонайменше тричі спілкувався телефоном із Трампом після запровадження тарифів, однак переговори не дали результату.