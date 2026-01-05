Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп пригрозив Індії підвищенням тарифів через закупівлі російської нафти

05 січня 2026, 18:28
Трамп пригрозив Індії підвищенням тарифів через закупівлі російської нафти
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Хоча останні місяці спостерігається скорочення закупівель російської нафти.

Штати готові підвищити тарифи для Індії в тому разі, якщо влада країни не виконає вимогу Вашингтона скоротити закупівлі нафти з росії. 

Про це сказав президент Дональд Трамп під час розмови з журналістами на борту Air Force One, повідомляє Reuters.

"Вони ведуть торгівлю, і ми можемо дуже швидко підняти тарифи для них", ‒ сказав Трамп.

Минулого року США збільшили імпортні тарифи на індійські товари до 50%, що стало відповіддю на значні обсяги закупівель російської нафти. Однак підвищені тарифи не зупинили продажі, більш того, експорт Індії до США різко зріс у листопаді.

Незважаючи на покращення торговельних показників, індійські посадовці не демонструють готовність до поступок у певних сферах, зокрема щодо імпорту сільськогосподарської продукції. Однак дані свідчать про скорочення закупівель Індією російської нафти.

Індія вимагає від нафтопереробних підприємств щотижневого розкриття інформації про закупівлі російської та американської нафти. Очікується, що імпорт російської нафти впаде нижче 1 мільйона барелів на добу, оскільки Нью-Делі прагне досягти торговельної угоди зі США.

Хоча щодо домовленостей між країна існують істотні перепони. Так, прем’єр-міністр Нарендра Моді щонайменше тричі спілкувався телефоном із Трампом після запровадження тарифів, однак переговори не дали результату. 

СШАІндіяДональд Трампнафта рф

Останні матеріали

Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 січня 2026, 16:06
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Політика
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2026, 12:21
Кінець ілюзій
Політика
Кінець ілюзій "швидкого миру". Сигнал із Києва та з Вашингтона – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 січня 2026, 08:46
Як уникнути сайтів-клонів із росії, що видають себе за Чемпіон казино
LifeStyle
Як уникнути сайтів-клонів із росії, що видають себе за Чемпіон казино
05 січня 2026, 08:00
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Технології
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 січня 2026, 11:29
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Політика
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 грудня 2025, 01:23
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється