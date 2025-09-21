Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп приписав собі зупинку війну з Вірменією, переплутавши Камбоджу з Азербайджаном

21 вересня 2025, 12:53
Він наголосив, що конфлікт нібито лише починався і міг мати тяжкі наслідки
Президент США Дональд Трамп заявив, що саме він зупинив війну Камбоджі з Вірменією. Але замість Азербайджану він назвав Камбоджу, плутаючи країни у своїй промові.
 
Про це повідомляє C-SPAN.
 
Під час виступу Трамп приписав собі заслугу у "зупиненні війни" між Камбоджею та Вірменією. Він наголосив, що конфлікт нібито лише починався і міг мати тяжкі наслідки.
 
"У нас є Камбоджа, Вірменія. У нас є Косово, Сербія, Ізраїль, Іран, Єгипет, Ефіопія. Це краса, вони побудували ту маленьку дамбу в Ефіопії, яка є найбільшою дамбою у світі", - сказав він.
 
Відмітимо, що Вірменія вела бойові дії з Азербайджаном у Нагірному Карабасі, але Трамп переплутав держави, назвавши замість Азербайджану Камбоджу.
 
Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

