Трамп приписав собі зупинку війну з Вірменією, переплутавши Камбоджу з Азербайджаном

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме він зупинив війну Камбоджі з Вірменією. Але замість Азербайджану він назвав Камбоджу, плутаючи країни у своїй промові.

Під час виступу Трамп приписав собі заслугу у "зупиненні війни" між Камбоджею та Вірменією. Він наголосив, що конфлікт нібито лише починався і міг мати тяжкі наслідки.

"У нас є Камбоджа, Вірменія. У нас є Косово, Сербія, Ізраїль, Іран, Єгипет, Ефіопія. Це краса, вони побудували ту маленьку дамбу в Ефіопії, яка є найбільшою дамбою у світі", - сказав він.

Відмітимо, що Вірменія вела бойові дії з Азербайджаном у Нагірному Карабасі, але Трамп переплутав держави, назвавши замість Азербайджану Камбоджу.