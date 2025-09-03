І вже тоді Вашингтон "відповідатиме залежно від цього".

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має жодних меседжів для російського лідера Володимира путіна, оскільки саме кремль має ухвалити рішення щодо подальших дій у війні проти України і вже від цього залежатиме реакція Сполучених Штатів.

Про це Трамп сказав у середу, 3 вересня, під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким у Білому домі.

"У мене немає жодного меседжу для президента путіна. Він знає мою позицію і і так чи інакше ухвалить рішення", - заявив Трамп.

Він додав, що, залежно від вибору москви, США або схвалять його, або - ні.

"Якщо ми будемо незадоволені, ви побачите, що станеться", - додав американський президент.

Вчора ввечері Трамп заявив, що він дуже розчарований путіним.