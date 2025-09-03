"Все залежить від путіна" – Трамп про подальші дії США
Президент США Дональд Трамп заявив, що не має жодних меседжів для російського лідера Володимира путіна, оскільки саме кремль має ухвалити рішення щодо подальших дій у війні проти України і вже від цього залежатиме реакція Сполучених Штатів.
Про це Трамп сказав у середу, 3 вересня, під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким у Білому домі.
"У мене немає жодного меседжу для президента путіна. Він знає мою позицію і і так чи інакше ухвалить рішення", - заявив Трамп.
Він додав, що, залежно від вибору москви, США або схвалять його, або - ні.
"Якщо ми будемо незадоволені, ви побачите, що станеться", - додав американський президент.
Вчора ввечері Трамп заявив, що він дуже розчарований путіним.