Трамп ще не дав згоди на підтримку західних військ в Україні – FT
13 січня 2026, 17:31
Лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії та президентка Європейської комісії планують зустрітися з Трампом на Всесвітньому економічному форумі у Давосі наступного тижня.
Президент США Дональд Трамп досі не дав згоди на підтримку європейських військ у разі їхнього введення в Україну після завершення бойових дій.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела серед посадовців.
Союзники Києва по G7 хочуть долучитися до запланованої зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, щоб заручитися підтримкою американського лідера у питанні гарантій безпеки для Києва після припинення вогню. За даними Financial Times, посадовці обговорюють деталі зустрічі, яка має відбутися в середу наступного тижня, і в ній можуть взяти участь інші лідери так званої "коаліції охочих" - держав, що підтримують Україну. Радники з національної безпеки цих країн також планували провести окрему зустріч.
На зустрічі лідерів у Давосі Трамп має отримати схвалення щодо угод, укладених з його переговорною командою щодо України минулого тижня в Парижі.
"Без США нічого з цього не станеться", - сказав європейський посадовець, який брав участь у переговорах у Парижі, маючи на увазі, зокрема, обіцянки Великої Британії та Франції розгорнути війська в Україні після припинення вогню.