Трамп став на бік України, бо любить переможців – Сікорський

За словами Сікорського, російський диктатор путін припинить війну проти України лише тоді, коли усвідомить, що не здатен її виграти.

Президент США Дональд Трамп любить переможців, саме тому він став на бік України.

Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав в інтерв’ю CNN.

За словами Сікорського, російський диктатор путін припинить війну проти України лише тоді, коли усвідомить, що не здатен її виграти.

"Я думаю, що президент Трамп бачить те, що бачимо ми, а саме, що російський наступ згасає", - прокоментував Сікорський зміну позиції Трампа щодо України.