Трамп став на бік України, бо любить переможців – Сікорський

29 вересня 2025, 15:33
Фото: polradio.pl
За словами Сікорського, російський диктатор путін припинить війну проти України лише тоді, коли усвідомить, що не здатен її виграти.
Президент США Дональд Трамп любить переможців, саме тому він став на бік України.
 
Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав в інтерв’ю CNN.
 
"Я думаю, що президент Трамп бачить те, що бачимо ми, а саме, що російський наступ згасає", - прокоментував Сікорський зміну позиції Трампа щодо України.
 
На його думку, розмір території рф грає їй на шкоду, оскільки вона не може гарантувати протиповітряний захист усіх своїх об'єктів.
 
"Україна вже атакувала близько половини російських нафтопереробних заводів, а це означає, що військовій машині важче атакувати Україну. А президент Трамп, як відомо, любить підтримувати переможців", - додав він.
 
Сікорський сподівається, що США запровадять санкції проти росії та посилять тиск на її економіку.
 
"путін припинить цю війну лише тоді, коли зрозуміє, що не може перемогти. Для того, аби він прийшов до цього висновку, має бути більше тиску на російську економіку і більше допомоги українцям", - сказав він.
 
Він вважає, що нинішня війна, швидше за все, закінчиться як Перша світова - "Коли та чи інша сторона вичерпає запаси, необхідні для її продовження". Адже, за словами міністра, путін почав війну з дуже оптимістичними припущеннями.
 
"Він вважав, що в Києві станеться переворот, що все триватиме три дні, що українці зустрінуть їх з відкритими обіймами, бо нібито є лише "загубленими росіянами". Усі ці розрахунки виявилися хибними. Тепер він загруз у війні, яка знищує майбутнє росії та вже призвела до мільйона загиблих і поранених", - сказав він.

 

Більше публікацій

