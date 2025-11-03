Трамп сумнівається у військовій операції США проти Венесуели, але критикує Мадуро

Критика йде щодо порушення порядку та міграційних проблем.

Президент США Дональд Трамп висловив сумнів, що Сполучені Штати підуть війною на Венесуелу, незважаючи на зростання напруження між країнами та нарощування військової присутності США у Карибському басейні.

Про це він заявив в інтерв’ю програмі CBS.

На запитання, чи планують США військову операцію проти Венесуели.

"Сумніваюся. Не думаю. Але вони дуже погано з нами поводяться", - відповів Трамп.

Він підкреслив, що має на увазі не лише потоки наркотиків, а й міграційні проблеми.

"Вони перекинули в нашу країну сотні тисяч людей, яких ми не хотіли тут бачити, людей із в’язниць – вони спорожнили свої в’язниці в нашу країну", - додав він.

Водночас Трамп натякнув, що дні венесуельського президента Ніколаса Мадуро на посаді можуть бути полічені. На запитання про можливі удари по суші він не виключив такого сценарію.

"Я не скажу вам цього. Я не кажу, що це правда або неправда… Я не стверджував би, що не зроблю цього, бо я не розповідаю журналістам про те, чи завдаватиму удару", - підсумував він.

