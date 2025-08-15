Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп: "Україна може отримати гарантії безпеки, але не від НАТО"

15 серпня 2025, 19:41
Трамп:
Фото: radiosvoboda.org
Він підтеердив, що готовий обговорювати з путіним територіальні компроміси, але остаточне рішення - за Києвом.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може отримати гарантії безпеки від Сполучених Штатів, Європи та деяких інших країн, однак не у форматі членства в НАТО.

Про це він сказав журналістам у п’ятницю, 15 серпня, під час спілкування на борту літака Air Force One.

"Можливість надання гарантій безпеки Україні з боку США, разом з Європою та іншими країнами - існує. Але не у формі НАТО, бо цього не буде. Є речі, які просто не відбудуться. Але так, певна форма гарантій можлива", - зазначив Трамп.

Він також підтвердив, що під час зустрічі на Алясці з президентом рф Володимиром путіним планує обговорити питання територіальних компромісів, однак остаточне рішення, за його словами, повинна ухвалювати Україна.

"Я думаю, що українці ухвалять правильне рішення. Але я не веду переговори від імені України, а моє завдання полягає в тому, щоб посадити всі сторони за стіл", - сказав Трамп, додавши, що не вірить у те, що путін зможе повністю захопити Україну.

На його думку, кремль намагається посилити свої позиції на переговорах шляхом постійних атак.

"путін вважає, що обстрілами може створити умови для вигіднішої угоди. Можливо, це частина його характеру чи навіть генетики. Але я вважаю, що такі дії лише шкодять йому", - зазначив президент США.

Він також попередив росію про серйозні економічні наслідки, якщо під час перемовин стане очевидним, що путін не налаштований на конструктивний діалог.

 
