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ПОЛІТИКА

Трамп уникає згадок про напад на Капітолій США у січні 2021 року – The Guardian

08 січня 2024, 14:06
Трамп уникає згадок про напад на Капітолій США у січні 2021 року – The Guardian
Фото: apnews.com
Більше того, він намагається перекласти вину на Байдена.

Дональд Трамп під час передвиборчої промови у суботу, 6 січня, ухилявся від розмов про атаку на Капітолій США у цей день 2021 року, що відображає ступінь, до якого виборці-республіканці за три роки звільнили колишнього президента від відповідальності за смертоносні наслідки того дня.

Про це пише The Guardian.

Про штурм Капітолію Трамп згадав лише через день після того, як Джо Байден виступив в Блю-Беллі, штат Пенсільванія, і розповів про те, як його попередник на посаді президента закликав своїх прихильників «боротися як біс» незадовго до того, як вони влаштували напад на Капітолій .

Трамп згадав події 6 січня в Айові, де незабаром мають відбутись перші праймеріз між кандидатами від республіканської партії, лише один раз. Він повторив попередні заяви про те, що демократ Байден, з яким він, ймовірно, зіткнеться на виборах у листопаді, є справжньою загрозою для демократії.

"Ви знаєте, цей хлопець [Байден] ходить і каже, що я загроза демократії.  Ні, він становить загрозу, тому що він некомпетентний. Він становить загрозу демократії. Ніхто не думав, що 6 січня взагалі можливе", — сказав Трамп, не уточнюючи, що саме він має на увазі.

Видання зазначає, що зауваження Байдена були явною спробою врівноважити підхід до останніх подій передвиборчої кампанії в Айові з боку Трампа та тих, хто підтримує інших кандидатів у президенти від Республіканської партії, які применшили значення 6 січня.

Сам Трамп під час попередніх етапів передвиборчої кампанії заявляв, що агенти ФБР під прикриттям зіграли значну роль у підбурюванні нападу, що, врешті, не підтвердило офіційне розслідування.

Трамп прибув до Айови, щоб заручитися підтримкою перед зборами Республіканської партії штату 15 січня, які є першим етапом з висунення кандидатів у президенти від Республіканської партії. Згідно з більшістю опитувань, наразі він випереджає всіх конкурентів у штаті більш ніж на 30%.

Опитування також показали, що матч-реванш з Байденом цього року може бути близьким і конкурентоспроможним, незважаючи на 91 кримінальне звинувачення, висунуте проти Трампа, якому двічі оголошували імпічмент під час перебування на посаді президента.

Зокрема, кримінальні звинувачення проти Трампа пов’язані з спробою підірвати суспільний спокій через поразку на виборах 2020 року, незаконне зберігання державних секретів після того, як він залишив Білий дім, і надання негласних грошей акторці фільмів для дорослих Стормі Деніелс, яка повідомила про сексуальний контакт з колишнім президентом на момент шлюбу з Меланією Трамп.

Крім того, Трамп зіткнувся з цивільним позовом щодо його ділової практики та звинуваченням у зґвалтуванні, яке суддя визнав «по суті правдивим».

У п’ятницю Байден заявив, що спростування Трампом подій 6 січня 2021 року свідчить про спробу «вкрасти історію так само, як він намагався вкрасти вибори».

"Немає ніякої плутанини щодо того, хто такий Трамп і що він збирається робити", — зауважив Байден.

вибориТрампБайденКапітолій

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