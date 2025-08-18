Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Трамп закликав Україну відмовитися від Криму та НАТО напередодні зустрічі із Зеленським

18 серпня 2025, 15:05
Трамп закликав Україну відмовитися від Криму та НАТО напередодні зустрічі із Зеленським
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Агентство підкреслює, що після саміту з російським диктатором владіміром путіним на Алясці Трамп схиляє Україну до укладення мирної угоди з країною-агресором рф.

Президент США Дональд Трамп закликав Україну відмовитися від сподівань повернути анексований росією Крим або вступити до НАТО, готуючись прийняти президента Володимира Зеленського та європейських лідерів, щоб змусити Київ погодитися на угоду з москвою. 

Про це пише Reuters.

Агентство підкреслює, що після саміту з російським диктатором владіміром путіним на Алясці Трамп схиляє Україну до укладення мирної угоди з країною-агресором рф.

У неділю, 17 серпня, в адміністрації Трампа заявили про необхідність компромісів з обох сторін. Однак сам американський лідер поклав відповідальність за завершення війни рф проти України на Зеленського. А його коментарі щодо НАТО та окупованого росією Криму свідчать про те, що президент США чинитиме сильний тиск на українського лідера під час їхньої зустрічі в понеділок, 18 серпня, зазначає Reuters. 

"Президент України Зеленський може закінчити війну з росією практично негайно, якщо захоче, або може продовжувати воювати", — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Також він додав: "Ніякого повернення Криму, відданого [Бараком] Обамою (12 років тому, без єдиного пострілу), і ніякого вступу України в НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!".

Київ і його союзники давно побоювалися того, що президент США може продавити вигідну москві угоду, констатує Reuters. Зеленський уже "практично", як зазначає агентство, відкинув основні вимоги путіна, озвучені ним на саміті, включно з відмовою України від Донбасу. 

Відносини між Вашингтоном і Києвом, колись надзвичайно тісні, ускладнилися після того, як Трамп повернувся до Білого дому. Однак Україна потребує американської зброї та обміну розвідувальною інформацією, і це змушує Зеленського та його союзників взаємодіяти з президентом США, резюмує Reuters.

18 серпня Володимир Зеленський відповів на слова Трампа про те, що Україна вже не зможе повернути Крим, але може "майже відразу" закінчити розпочату країною-агресоркрою росією війну.

Український лідер зазначив, що 2014 року Україні не варто було віддавати Крим, а треба було боротися за нього так само, як 2022 року за Київ, Одесу та Харків.

"Ми всі однаково хочемо швидко і надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу — частину Донбасу, а путін використав це просто як плацдарм для нового нападу", — написав президент України в Telegram.

Він також заявив, що "росія повинна закінчити війну, яку сама ж і почала". Спільна зі США та Європою сила має примусити москву до справжнього миру, додав президент.

Двостороння зустріч президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського відбудеться в понеділок, 18 серпня, о 20:15 за київським часом.

КримвійнаНАТОДональд ТрамппереговориВолодимир Зеленський

