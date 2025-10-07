Трамп запроваджує новий 25% тариф на імпорт середніх та великих вантажівок

Президент США заявив, що нові тарифи мають захистити виробників від "недобросовісної зовнішньої конкуренції"

Президент Дональд Трамп заявив у понеділок, що всі середні та великі вантажівки, імпортовані до Сполучених Штатів, зіткнуться з 25% тарифною ставкою з 1 листопада, що є значним кроком у його зусиллях щодо захисту американських компаній від іноземної конкуренції.

Минулого місяця Трамп заявив, що імпорт важких вантажівок зіткнеться з новими митами з міркувань національної безпеки, заявивши, що нові тарифи мають захистити виробників від "недобросовісної зовнішньої конкуренції", і що цей крок буде вигідним для таких компаній, як Peterbilt, Kenworth та Daimler Truck, Freightliner.