Трамп запроваджує новий 25% тариф на імпорт середніх та великих вантажівок

07 жовтня 2025, 12:33
Президент США заявив, що нові тарифи мають захистити виробників від "недобросовісної зовнішньої конкуренції"
Президент Дональд Трамп заявив у понеділок, що всі середні та великі вантажівки, імпортовані до Сполучених Штатів, зіткнуться з 25% тарифною ставкою з 1 листопада, що є значним кроком у його зусиллях щодо захисту американських компаній від іноземної конкуренції.
 
Про це пише Reuters. 
 
Минулого місяця Трамп заявив, що імпорт важких вантажівок зіткнеться з новими митами з міркувань національної безпеки, заявивши, що нові тарифи мають захистити виробників від "недобросовісної зовнішньої конкуренції", і що цей крок буде вигідним для таких компаній, як Peterbilt, Kenworth та Daimler Truck, Freightliner.
 
Згідно з торговельними угодами, укладеними з Японією та Європейським Союзом, Сполучені Штати погодилися на 15% тарифи на легкові автомобілі, але незрозуміло, чи зіткнуться вони з цією ставкою на більші транспортні засоби.
 
Адміністрація Трампа також дозволила виробникам відраховувати вартість американських компонентів від тарифів, що сплачуються на легкові автомобілі, зібрані в Канаді та Мексиці.
 
До більших транспортних засобів належать усі: вантажівки доставки, сміттєвози, комунальні вантажівки, громадський транспорт, маршрутні автобуси, шкільні автобуси та тягачі з причепом, а також напівпричепи та важкі професійні транспортні засоби.
 
Торгова палата США раніше закликала Міністерство торгівлі не запроваджувати нові тарифи на вантажівки, зазначивши, що п'ятьма основними джерелами імпорту є Мексика, Канада, Японія, Німеччина та Фінляндія, "усі з яких є союзниками або близькими партнерами Сполучених Штатів, що не становлять загрози національній безпеці США".
 
Мексика є найбільшим експортером вантажівок середньої та великої вантажопідйомності до Сполучених Штатів. Згідно з дослідженням, опублікованим у січні, імпорт цих більших транспортних засобів з Мексики з 2019 року потроївся і сьогодні становить близько 340 000 одиниць.

 

війна в Україніросія окупантиДональд Трамп

