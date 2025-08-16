Трамп заявив про гарантії Китаю щодо Тайваню на час його президентства

Отримав він їх під час розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Президент США Дональд Трамп заявив, що голова КНР Сі Цзіньпін запевнив його, що не вторгнеться на Тайвань, доки Трамп обіймає посаду президента США.

Про це глава Білого дому розповів перед переговорами з очільником рф Володимиром Путіним на Алясці, передає Reuters.

"Він сказав мені: „Я ніколи не зроблю цього, доки ти будеш президентом“. Голова Сі сказав мені це, і я відповів: „Що ж, я ціную це“. Але він також додав: „Але я дуже терплячий, і Китай дуже терплячий", - зазначив Трамп.

Водночас він зауважив, що "не вірить", ніби Китай атакує Тайвань, доки він перебуває на посаді президента.

Лідери США та Китаю провели свою першу підтверджену телефонну розмову під час другого президентського терміну Трампа у червні. Раніше, у квітні, Трамп заявляв, що Сі Цзіньпін йому телефонував, але не уточнив дату дзвінка.

Китай вважає Тайвань своєю територією і не виключає застосування сили для його "возз’єднання".

Водночас Тайвань категорично заперечує претензії КНР на свій суверенітет.