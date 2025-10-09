Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп заявив, що здатен врегулювати війну росії проти України

09 жовтня 2025, 10:24
Трамп заявив, що здатен врегулювати війну росії проти України
Фото: apnews.com
За його словами, це буде вже восьмий конфлікт, у якому він допоможе встановити мир.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вірить у свою здатність зупинити повномасштабну війну, яку росія веде проти України. Він також натякнув, що вже наблизився до врегулювання цього конфлікту.

Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами.

"Я врегулював сім воєн. Ми близькі до врегулювання восьмої. І я думаю, що врешті-решт ми врегулюємо війну росії, яка є жахливою. До речі, минулого тижня між росією та Україною загинуло 7000 людей. Думаю, ми з цим впораємося", - заявив Трамп.

Він також підкреслив, що не вважає, ніби хтось інший в історії врегулював більше конфліктів, ніж він.

Раніше Трамп заявляв, що зупинити війну рф проти України виявилось складнішим завданням, ніж укладення миру на Близькому Сході. При цьому він неодноразово наголошував, що економічні інструменти, зокрема торговельні мита, відіграють ключову роль у його підході до мирного врегулювання міжнародних криз.

Зранку ми також повідомляємо, що Трам оголосив про те, що Ізраїль і Хамас погодили перший етап мирного плану.

 

