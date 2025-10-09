Ізраїль і Хамас погодили перший етап мирного плану – Трамп

Палестинець прогулюється поруч з уламками будівель, зруйнованих під час 50 днів конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС влітку минулого року, в місті Газа 3 листопада, 2014. Фото: АFР

Угода включає звільнення заручників і часткове відведення ізраїльських сил.

Президент США Дональд Трамп оголосив про підписання першого етапу мирного плану між Ізраїлем та угрупованням Хамас.

Заяву Трамп зробив у своїй соціальній мережі Truth Social, назвавши домовленість "першим кроком на шляху до тривалого та вічного миру".

За його словами, домовленість передбачає швидке звільнення всіх заручників і часткове відведення ізраїльських військ на узгоджену лінію.

Політик також подякував Катару, Єгипту та Туреччині за посередництво й запевнив, що в межах угоди "до всіх сторін буде ставлення справедливим".

Мирні переговори проходили в Єгипті, куди в середу вранці прибули представники США - бізнесмен Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер. У переговорах також брали участь представники Ізраїлю, Хамас і посередники з трьох згаданих країн.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав угоду "великим днем для Ізраїлю" і заявив, що вже в четвер скличе уряд, щоб затвердити підписану домовленість. За словами неназваного американського високопосадовця, звільнення заручників розпочнеться протягом 72 годин після офіційного схвалення угоди ізраїльським урядом, яке очікується не пізніше понеділка.

Домовленість, оголошена Трампом, стала першим публічним кроком у межах його мирного плану щодо врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Хамас. Подробиці наступних етапів наразі не розголошуються.