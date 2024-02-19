Треба припинити допуск української агропродукції на європейський ринок – Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив за закриття європейського ринку для агропродукції з України.

Про це угорський політик розказав у відеоролику своєї партії "Фідес", пише Magyar Nemzet.

"Проблема європейських фермерів полягає в тому, що Брюссель приймає правила, які роблять виробництво для них все більш і більш дорогим", - заявив Орбан.

У відеоролику, розміщеному на сторінці головної урядової партії в соціальних мережах, прем'єр-міністр сказав, що в Угорщині також діють такі правила, але при цьому Євросоюз дозволяє ввозити в Європу сільськогосподарську продукцію з країн, де такі ж правила не діють.

"Це означає, що українська сільгосппродукція не повинна бути допущена на європейський ринок", - додав угорський прем’єр.

За його словами, до фермерів ніхто не прислухається і вони відчувають, що відстань між ними і тими, хто приймає рішення в Брюсселі, як небо та земля.

"Це неможливо. Правила повинні бути змінені", – підсумував Орбан.